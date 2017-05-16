Минпромторг предложил снизить цену на водку

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Москва, 16 мая. Оптимальная цена за одну бутылку водки емкостью 0,5 литра составляет 100-130 рублей. Об этом говорится в материалах Министерства промышленности и торговли России, подготовленных к совещанию в Совете Федерации.

В ведомстве подчеркнули, что государство должно сформировать сбалансированную акцизную политику, которая будет направлена на снижение цен на легальный алкоголь.

Кроме того, по замыслу министерства, алкоголь должен быть максимально доступным. Ведомство предлагает разрешить торговлю спиртного на розничных рынках, в магазинах при АЗС, в санаториях и на спортивных базах, а также сделать легальной онлайн-торговлю.