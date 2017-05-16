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Сирия, 16 мая. Беспилотники ИГ** нанесли удары по аэродрому «Аль-Джирах» на востоке Алеппо. Освобожденный от боевиков столичный район Аль-Кабун постепенно возвращается к мирной жизни. Командование САА направило подкрепление на юг САР, готовясь отбить возможную атаку США, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла авиаудар по укрепрайонам ИГ к югу от Дейр эз-Зора; пытается перерезать линии снабжения «Джебхат ан-Нусры»*** в Даръа; укрепляется позиции на юге республики, опасаясь возможной атаки сил США и ССА**.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): нанесло удар по базе «Аль-Джирах», убив военнослужащего САА; оказалось в окружении отрядов SDF**** в поселении Бадр в пригороде Ракки.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): подверглась ответному обстрелу со стороны САА к северу от Кунейтры.

Курды: устроили междоусобицы на севере провинции Алеппо.

Провинция Дамаск

После того, как бойцы Сирийской арабской армии (САА) освободили район Аль-Кабун на северо-востоке Дамаска, местность стала безопасной для проживания мирных жителей. В частности Аль-Кабун посетил губернатор столицы Башар Ас-Сабан с целью выяснения потребностей граждан, а также выявления степени урона, нанесенного боевиками вооруженной оппозиции за время оккупации. В разговоре с корреспондентом информационного агентства SANA News, губернатор подчеркнул, что сотни исламистов отказались от эвакуации в Идлиб, выказав желание остаться в освобожденном районе и урегулировать свой правовой статус с правительством.

Между тем активисты движения Красного Полумесяца уже занимаются распределением сотен корзин с продуктами среди местного населения, а также пытаются организовать мобильные клиники для лечения граждан. Планируется, что этот вопрос будет завтра согласован с представителями Министерства здравоохранения. Таким образом, гуманитарная ситуация в регионе начинает налаживаться.

Тем временем, число эвакуированных из района боевиков достигло 3 377 человек.

Командование САА сообщило также, что в ходе тщательного обследования Аль-Кабуна саперами было обнаружено три подпольных лаборатории по производству самодельных взрывных устройств, а также 25 крупнокалиберных мин.

Провинция Алеппо

Произошел вооруженный конфликт в рядах курдских ополченцев отрядов национальной самообороны (YPG). Разногласия между семьями Аль-Барри и Мидо, члены которых входят в YPG, начались еще несколько дней назад из-за спора по поводу контроля над несколькими контрольно-пропускными пунктами в районе Баб Аль-Нераб в северной части провинции Алеппо.

Ссора довольно скоро переросла в вооруженные столкновения с применением стрелкового оружия. По сообщению информагентства Souriat, в результате боев было ранено более 14 человек.

Тем временем на востоке провинции продолжаются попытки контрнаступления радикалов ИГИЛ. Несмотря на то, что правительственным войскам недавно удалось отбить у террористов «Исламского государства» авиабазу «Аль-Джирах» в восточной части провинции Алеппо, боевики никак не могут смириться с потерей стратегического объекта и продолжают атаковать позиции САА вблизи аэродрома. Используя беспилотник, боевики ИГ сбросили в районе «Аль-Джирах» несколько бомб, в результате чего погиб военный хирург САА. Также повреждения получил танк сирийской армии. Об этом сообщил интернет-портал Baladi Network.

Провинция Дэйр эз-Зор

Военный источник в Twitter (@Military1) сообщает о новых боевых вылетах ВВС Сирии в районе оккупированных «Исламским государством»* территорий Дейр эз-Зора. Правительственная авиация нанесла удары по позициям террористов ИГ к юго-западу от горы Аль-Тарда и рядом с военным аэродромом. Данные о результатах воздушной операции в настоящий момент формируются.

Напомним, административный центр провинции почти пополам делят силы САР и террористы ИГИЛ. Сирийская база к югу от города уже третий год находится в осаде боевиков. Подразделения САА многократно пытались прорвать окружение ИГ, но безуспешно. Военнослужащим по-прежнему удается сдерживать натиск террористов во многом именно благодаря регулярной работе ВВС САР и ВКС РФ на этом направлении.

Провинция Даръа

Как утверждает оппозиционный источник в Twitter (@MasarPressNet), артиллерия сирийской армии обстреляла укрепленные районы исламистов недалеко от населенного пункта Наима, расположенного к северо-востоку от города Даръа, главной горячей точки региона. Напомним, что территория провинции находится в зоне деэскалации. Соответственно, любые боевые действия здесь запрещены. Тем не менее боевики антиправительственных группировок продолжают наступать на Даръа. Кроме того, сегодня днем в результате минометных обстрелов со стороны террористов был ранен мирный житель.

Сирийские военные активизировали действия к северу-востоку от столицы провинции с целью перерезать стратегические линии поставок боевиков, связывающие город Даръа с оккупированными территориями на востоке, где базируются мощные военные ресурсы и резервы вооруженной оппозиции.

Провинция Ракка

Информационный портал Damascus Now сообщает о том, что силы Сирийской демократической армии (SDF) окружили террористов ИГ в районе зернохранилищ вблизи населенного пункта Бадр. Боевики за последнее время теряют одну позицию за другой. Предполагается, что уже на днях начнется штурм города Ракка, административного центра провинции и неофициальной столицы «Исламского государства».

По данным командования SDF, в ходе четвертой фазы операции «Гнев Евфрата» более 500 террористов ИГИЛ были ликвидированы. Таким образом, формирование была сильно ослаблено в преддверии предстоящего штурма. Напомним, в поддержку наступления курдов территории, занимаемые террористами ИГ, регулярно бомбят ВВС международной коалиции. Однако бомбардировки нередко приводят к гибели мирного населения региона.

Провинция Эс-Сувейда

Новые подкрепления САА направляются в восточную часть провинции Эс-Сувейда. Как сообщает портал Al Masdar News, правительственная армия готовит широкомасштабную операцию, направленную против боевиков вооруженной оппозиции, поддерживаемых войсками США и Иордании, на юге республики.

Ранее уже сообщалось о прибытии в регион подкрепления из Национальных сил обороны (NDF)****** и иранских ополченцев. Правительство Сирии обеспокоено появлением войск США и Великобритании в районе своих южных границ и готовится отразить возможную атаку боевиков и международной коалиции.

Провинция Кунейтра

Правительственные войска провели ответный обстрел позиций боевиков-исламистов в районе оккупированного населенного пункта Аль-Хамидия, находящегося к северу от города Кунейтра. Военнослужащие вели огонь из пулеметов крупных калибров, передает местный источник. Однако данных о возможных потерях в рядах незаконных группировок не сообщается. Ранее отряды террористов открыли огонь по укрепрайонам армии САР на западной окраине прифронтового поселения Аль-Баат.

Кунейтра, как и соседняя южная провинция Даръа, большей частью находится в оккупации оппозиционных сил. На ее территории, в частности, базируются отряды «Джебхат ан-Нусры». Правительственные войска контролируют территории на севере региона. В этой части провинции и пролегает линия разграничения между САА и боевиками.

Ирак

Информагентство Al Manar News со ссылкой на источник в службе безопасности Ирака передает, что иракскими военнослужащими были задержаны два террориста «Исламского государства», пытавшихся установить самодельные взрывные устройства у главной дороги недалеко от населенного пункта Аль-Руса, расположенного в 30 километрах к востоку от города Баакуба в провинции Дияла. В настоящий момент продолжает допрос задержанных террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.