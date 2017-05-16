ВОЗ назвала самую пьющую страну мира

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Москва, 16 мая. Литва является самой пьющей страной в мире. Об этом говорится в свежем докладе, который подготовили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно предварительным данным, среднестатистический житель вышеуказанной страны выпивает за год 16 литров алкоголя. Второе место досталось Белоруссии (15 литров). На третьей позиции закрепилась Латвия (13 литров).

Как передает издание «Известия», России и Польше досталось четвертое место (12 литров).

Ранее министерство финансов РФ указало на то, что цены на водку в 2017 году не будут меняться.