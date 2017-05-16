СК: три человека задержаны по факту взрыва в жилом доме в Волгограде

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Волгоград, 16 мая. Сотрудники полиции задержали трех человек в рамках уголовного дела по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде. Об этом сообщает пресс-­служба регионального управления Следственного комитета.

«Следователями задержан владелец павильона и его отец, по заказу которых проводились работы, а также лицо, нанятое по объявлению, размещенному на одном из популярных сайтов, для выполнения указанных работ», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что следователи допросили более 30 человек, среди которых очевидцы, пострадавшие, работники управляющей компании и газовой службы.

Напомним, минувшим днем в Волгограде произошел взрыв, в результате которого обрушилось межэтажное перекрытие многоквартирного дома, что привело к гибели троих человек.