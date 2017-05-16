Могерини назначила нового представителя ЕС в России

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Брюссель, 16 мая. Новым главой представительства ЕС в России стал госсекретарь МИД Германии Маркус Эдерер. Об этом заявила пресс-служба высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини.

Как гласит заявление дипломатического ведомства ЕС, новым главой миссии ЕС в России станет Маркус Эдерер, который в данный момент занимает пост госсекретаря МИД Германии.

Напомним, что в этот вторник Могерини заменила глав делегаций в 41 зарубежном представительстве Евросоюза.

Отмечается, что пока все названные кандидаты являются лишь номинациями и смогут приступить к исполнению своих обязанностей после согласования с принимающей стороной.