Эрдоган: Турция не будет учитывать интересы курдов в Сирии

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 16 мая. Турция не будет учитывать интересы курдских вооруженных формирований при урегулировании конфликта в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

«Турция не будет принимать во внимание интересы YPG и PYD в Сирии. Это противоречит глобальному соглашению, которого мы достигли. Мы не должны позволять этим группам манипулировать религиозной и этнической структурой в регионе», — заявил Эрдоган.

Стоит отметить, что Анкара обвиняет курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) и курдскую партию «Демократический союз» (PYD) в связях с «Рабочей партией Курдистана», которую Турция и США рассматривают как террористическую организацию. При этом США продолжают оказывать военную поддержку сирийским курдам в борьбе с террористами «Исламского государства»* (ИГ*, террористическая группировка, запрещена в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.