Путин предложил расширить присутствие высокотехнологичной продукции в РФ

В закладки

Скопировать

Москва, 16 мая. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр экономического развития Максим Орешкин должны представить главе государства Владимиру Путину предложения по расширению присутствия высокотехнологичной российской продукции на внутреннем рынке. Об этом сообщили во вторник представители Кремля.

«Представить предложения по расширению присутствия продукции российских высокотехнологичных предприятий (в том числе производителей красок)», — указано в соответствующем документе.

Ранее президент России Владимир Путин указал на необходимость рассмотрения всех разрабатываемых стратегий развития экономики.