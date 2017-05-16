Путин поручил организовать скоростные перевозки пассажиров между Крымом и Кубанью

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Москва, 16 июня. Минтранс и Минпромторг должны рассмотреть вопрос организации скоростных морских пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне. Такое распоряжение отдал президент России Владимир Путин.

Как сообщается, поручение президентом было дано по итогам встречи с деловыми кругами Ярославской области.

«Минтрансу России, Минпромторгу России, высшим органам государственной власти Краснодарского края, Крыма и Севастополя совместно с заинтересованными организациями рассмотреть вопрос организации скоростных морских пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне», — гласит текст официального поручения президента.

Задачей ответственных за исполнение данного поручения станет определение самых перспективных маршрутов и эффективных судов для их выполнения. Отмечается, что исполнители должны будут учесть фактор обеспечения безопасности и экономической эффективности.