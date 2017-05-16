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Политика
Трамп назвал очень успешной встречу с Лавровым в Белом доме

Трамп назвал очень успешной встречу с Лавровым в Белом доме

21:20  16 Мая 2017
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Трамп назвал очень успешной встречу с Лавровым в Белом доме

Вашингтон, 16 мая. Президент США Дональд Трамп назвал успешной встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая состоялась 10 мая в Вашингтоне. Об этом президент США  на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«У нас состоялась очень и очень успешная встреча с министром иностранных дел России», — сказал Трамп.

Отвечая на многочисленные просьбы журналистов прокомментировать сообщения СМИ о передаче Сергею Лаврову секретной информации во время переговоров, Трамп отметил, что имел полное право делиться информацией с главой МИД РФ. Он также добавил, хочет, чтобы «Россия значительно усилила свою борьбу против терроризма в Сирии».

#трамп
Алексей Громов
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