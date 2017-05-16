США «в кратчайшие сроки» отправят Турции запрошенное Эрдоганом военное оборудование
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Вашингтон, 16 мая. Американская сторона предоставит Анкаре военное оборудование, которое президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил у главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
«Мы ясно дали понять, что оно будет доставлено в кратчайшие сроки», — подчеркнул Трамп по итогам переговоров с Эрдоганом.
Напомним, ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган изучают различные варианты военного сотрудничества Вашингтона и Анкары в Сирии и Ираке.
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