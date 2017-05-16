Трамп и Эрдоган обсуждают совместные боевые действия в Сирии и Ираке

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Вашингтон, 16 мая. Руководство США и Турции рассматривают возможные варианты совместных действий в Сирии и Ираке. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

По словам Эрдогана, они сейчас рассматривают общие усилия, которые могли бы предпринять в Сирии и Ираке. В то же время, турецкий президент не стал уточнять, о каких именно усилиях идет речь.

Ранее Вашингтон заявлял, о своих претензиях в адрес Турции в связи с ее ударами по территории Ирака. Как отметили ранее в американском руководстве, подобные удары могут наноситься лишь с разрешения иракского правительства.