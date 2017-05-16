Трамп обещал Эрдогану поддержку в борьбе с курдами и ИГ

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Вашингтон, 16 мая. Американская сторона поддерживает действия Анкары, направленные на борьбу с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористами из запрещенной в России группировки «Исламское государство»*. Об этом во вторник заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который встретился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы столкнулись со многими террористическими атаками в последнее время, мы стоим вместе и предлагаем нашу поддержку народу Турции», — подчеркнул американский политик.

Напомним, ранее турецкие военные сообщили о том, что боевики ИГ* якобы хотят напасть на корабли ВМФ РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.