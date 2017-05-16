МИД РФ ответил на обвинения ЦРУ о «вмешательстве» в выборы президента США

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Москва, 16 мая. Заявления представителей ЦРУ о том, что причастность России к кибератакам в США — это «установленный факт», являются тотальным абсурдом. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД России Андрей Крутских.

Ранее официальный представитель ЦРУ Хизер Фриц Хорняк заявила, что причастность российских спецслужб к кибератакам в США является «установленным фактом».

В свою очередь Крутских напомнил, что Москва и Вашингтон еще до окончания президентского срока Барака Обамы обменялись информацией по данному инциденту, после чего этот вопрос был закрыт.

«Это тотальный абсурд и попытка «прикрыть» свое ведомство со стороны ЦРУ. Еще за неделю до выборов президента США, мы дали американцам подробнейший официальный ответ. После которого все силовые структуры США, надо понимать и ЦРУ с ФБР успокоились и были удовлетворены», — сказал Крутских.

Он также предположил, что подобными заявлениями руководство ЦРУ пытается прикрыть свой «тыл» на фоне недавней отставки главы ФБР Джеймса Коми.