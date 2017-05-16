Интернет-майдан от Порошенко: «Яндекс» и «ВКонтакте» как орудия передела рынков

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Новость о блокировке на Украине социальной сети «ВКонтакте» вызвала у нас в России бурную саркастическую реакцию, но, право же, тут есть о чем задуматься, а не только посмеяться.

То есть, конечно, шуточки про украинца, который объясняет цель визита в Белоруссию — «сменить статус, посмотреть ленту», имеют право на существование. Можно радоваться, что во «ВКонтакте» станет меньше украинствующих, и печалиться, что в «Фейсбуке» их станет больше. Можно отпускать шуточки про свободную европейскую страну или цитировать Иосифа Бродского «скатертью вам, хохлы, и рушником дорога».

За всем этим легко не понять главного — что, собственно, происходит.

А происходит следующее: под видом борьбы с российской пропагандой и российской же агрессией обеспечивается передел рынков.

В санкционный список Украины на сегодняшний день включено 468 российских компаний. Нынешние соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», антивирусы «Касперский» и Dr.Web, многопрофильные сервисы Mail.Ru и «Яндекс», словарь ABBYY и система бухгалтерского учета «1С» — все они и многие другие лишь пополнили длинный список российских компаний, которым запрещено работать на территории Украины. «Яндекс» говорит о потере 11-миллионной пользовательской аудитории, Mail.Ru потеряла 25 миллионов пользователей, «Одноклассники» — 10 миллионов. Нет никаких сомнений, что санкционный список будет только расширяться.

Кто займет освободившийся рынок?

А кто получил освободившиеся контракты на иракскую нефть после 2003 года?

Кто скупил за бесценок азиатские компании после устроенного по сценарию МВФ кризиса «азиатских тигров» в 1998 году?

На наших глазах происходит ровно то, ради чего в 2014 году делали Майдан: рынок освобождается от российских компаний — освобождается, чтобы его могли занять другие. Американские.

Наглядно видно, что знаменитые 5 миллиардов долларов, которые, по признанию Виктории Нуланд, США вложили в демократизацию Украины, — вовсе не благотворительность пьяненького доброжелателя, случайно попавшего в неблагополучный квартал, а рассчитанное и просчитанное вложение трезвого, не привыкшего спешить дельца. Рассчитанное, разумеется, так, чтобы вернуться сторицей.

И заодно очевидно, что когда американские чиновники обсуждают, назначают и утверждают состав и руководство украинского правительства, когда вводят в украинское правительство американских граждан, они делают это не из любви к искусству, а потому, что им нужно, чтобы конкретное правительство приняло конкретные меры в интересах американского бизнеса.

Заодно становится понятно, что любые претензии к «украинствующей» части российского общества попадают пальцем в небо. Ну да, когда в России запрещают «Каспаров.ру» и «Грани.ру» — это новый тридцать седьмой, и вой стоит такой, будто черные воронки уже стоят под окнами. И, конечно, когда на Украине запрещают «Яндекс» (все равно что у нас бы запретили Google, представили?), это ничего особенного, это просто свободная, устремившаяся в Европу страна решает свои внутренние проблемы. У людей, которые думают, работают, живут в интересах американского бизнеса, мораль, этика и самая логика подчиняются интересам этого бизнеса — это неприятно, но в целом естественно.

Свободная и честная конкуренция осталась там же, где первобытный обмен и «конец истории», то есть в фантазиях не испорченных образованием экономистов из ВШЭ.

Как известно любому читателю запрещенного теперь на Украине Ленина, мировая война в стадии позднего капитализма — это передел рынков. Впрочем, теперь рынком становится и сама по себе война. В этом случае речь идет не о переделе существующего рынка, а о формировании нового. Само собой, формирование такого рынка чревато тысячами смертей обыкновенных людей, но нельзя же, как говорится, пожарить яичницы, не разбив яиц.

Надо очень внимательно следить за происходящим на Украине — именно потому, что происходящее там ни в коем случае не хаос, не набор случайностей, не природная катастрофа. Там — в химически чистом виде и пока без существенных сбоев — последовательно реализуется в высшей степени логичный план, у которого есть и авторы, и вполне материальная цель. Который, более того, применяется не первый раз и который, можно не сомневаться, запустят тут и там еще не раз и не два.