Москалькова назвала число нелегальных мигрантов в России

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Москва, 16 мая. По данным экспертов, в России находятся около 10 миллионов нелегальных мигрантов. Об этом говорится в годовом докладе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

«Несмотря на большую работу, проведенную законодательными и правоприменительными органами государственной власти, в том числе миграционными подразделениями МВД России, по экспертным оценкам, в Российской Федерации находятся от восьми до 10 миллионов нелегальных мигрантов», — говорится в докладе.

По словам Москальковой, данная ситуация ведет к социальной напряженности среди граждан РФ. Кроме того, нарушаются права самих мигрантов, которые пытаются нелегально трудоустроиться на территории Российской Федерации.

Ранее Татьяна Москалькова сообщила, что 430 граждан России осуждены на территории Украины, где в настоящее время отбывают наказания.