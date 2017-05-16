Электричка с пассажирами загорелась в Подмосковье

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Москва, 16 мая. Сотрудники правоохранительных органов Подмосковья выясняют обстоятельства пожара в электричке на Павелецком направлении Московской железной дороги. Об этом во вторник сообщили представители Следственного комитета Российской Федерации.

Инцидент произошел на станции Михнево. Согласно предварительной информации, загорелся один из вагонов пригородного поезда «Москва — Ожерелье».

Как передает издание «Вечерняя Москва», все пассажиры были эвакуированы. Непосредственно очаг возгорания удалось ликвидировать.

Напомним, ранее стало известно о том, что пожар в Свердловской области унес жизни четырех человек.