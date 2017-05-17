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Сирия, 17 мая. Под контролем ИГ** остается всего 2% территорий западной части Мосула. Боевики-оппозиционеры продолжали жестокие междоусобные столкновения в провинциях Дамаск и Идлиб. Курды заняли два поселка на севере от Ракки и обезвредили больше 50 боевиков ИГ в окрестностях Ат-Табки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): вела бои с «Джейш Аль-Ислам»***** в Восточной Гуте; наступала на позиции ИГ в районе Пальмиры, ликвидировав в итоге десятки террористов и бронетехнику боевиков.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): обстреливало районы Дейр эз-Зора, убив в результате ребенка и ранив еще 20 человек; оказалось под ударами самолетов ВВС западной коалиции в городе Абу Кемаль; потеряло деревни Абу Кейр и Аль-Джейф на северной окраине Ракки; контролирует теперь всего лишь 2% Западного Мосула.

«Джебхат Фатх аш-Шам»*** («Джебхат ан-Нусра»): продолжала противостояние с «Джейш Аль-Ислам» к северо-востоку от Дамаска, стороны потеряли в общей сумме 80 боевиков; обстреляла квартал на юге Даръа, ранив местного жителя.

Курды: обезвредили 53 террориста ИГИЛ к востоку от Ат-Табки; понесли численный урон в ходе столкновений с боевиками ССА** у города Джараблус на севере Алеппо.

Международная коалиция: в ходе боевого вылета в Ракке убила 17 гражданских лиц.

Провинция Дамаск

Основные боевые действия в минувшие сутки разворачивались в Восточной Гуте, расположенной на северо-востоке от Дамаска. В первой половине дня шли бои между антиправительственными формированиями «Джейш Аль-Ислам» и «Тахрир аш-Шам», коалиции, сформировавшейся вокруг «Джебхат ан-Нусры». По информации телеканала «Аль-Маядин», в ходе противостояния обе стороны конфликта в сумме потеряли 80 боевиков ранеными и убитыми. Одной из причин раскола внутри вооруженной оппозиции стали обвинения командования «Джебхат Фатх аш-Шам» боевиков «Армии Ислама» в поражении в борьбе за Аль-Кабун.

Позже, как сообщает Damascus Now, отряды группировки «Джейш Аль-Ислам» провели массированный минометный обстрел населенного пункта Аль-Мухаммадия. При этом взрывы снарядов крупных калибров отмечались и в ряде жилых районов города. Информации о возможных жертвах обстрела не поступало. Напомним, Восточная Гута располагается на территории одной из зон деэскалации, где запрещены любые боевые действия. Таким образом, оппозиционные силы продолжают систематически нарушать режим прекращения огня.

Подконтрольные боевикам новостные источники, тем не менее, в течение вчерашних суток публиковали сообщения об атаках и обстрелах позиций исламистов со стороны Сирийской арабской армии (САА). Согласно их данным, правительственные подразделения накануне вели атаки в районах населенных пунктов Бейт Наима и Аль-Мухаммадия. Правительственный источник подчеркнул, однако, что сирийские военные наносили удары по позициям «Джейш Аль-Ислам» в ответ на провокационные действия террористов.

Провинция Алеппо

В ходе ожесточенного противостояния между курдскими силами и Сирийской свободной армией (ССА), которое продолжалось на протяжении почти всех вчерашних суток, серьезные потери в живой силе понесли отряды Демократической армии Сирии (SDF)**** и курдские формирования YPG. Самые кровопролитные бои прошли в окрестностях города Джараблус — вблизи поселков Аль-Махсанли и Аль-Саджур в северной части провинции. Курды предприняли попытку вернуть утраченные позиции в этом регионе, однако их контрнаступление было отбито, сообщило информагентство Damascus Now. После этого, однако, столкновения продолжились. Боевиков ССА спонсирует Анкара, надеясь с их помощью выбить курдов из приграничного региона. Ранее Турция и «свободная армия» действовали в рамках полномасштабной кампании под названием «Щит Евфрата».

В юго-западном направлении от Алеппо на подконтрольных боевикам исламистских формирований территориях взорвался автомобиль высокопоставленного командира террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой», Абу Саида Аль-Фаранси. Как передали сирийские СМИ, Аль-Фаранси погиб на месте. Командование исламистского альянса выяснило, что в транспортном средстве была заложена бомба. Предполагается, что СВУ могли установить боевики «Джейш Аль-Ислам», с которыми отряды «Тахрир аш-Шам» продолжают междоусобное противостояние под Дамаском.

Провинция Хомс

Части сирийской армии в прошедшие сутки провели серию атак позиций «Исламского государства»* в районе освобожденной Пальмиры. Так, правительственные войска САР продолжили наступать на востоке от города вдоль дороги на Дейр эз-Зор, а также к северо-западу — в районе высот Аль-Тафха. Как сообщил накануне сирийский источник, в результате столкновений на этих направлениях военнослужащими САА были обезврежены несколько десятков террористов ИГИЛ и уничтожены оснащенные пулеметами военные пикапы и тяжелая бронетехника боевиков.

Многие военные эксперты сходятся во мнении, что силам Асада необходимо сконцентрироваться на восточном направлении. Ключевой целью для армии САР сейчас является насосная станция Т-3, которая располагается у шоссе, соединяющего Пальмиру и Дейр эз-Зор. Сирийским войскам необходимо заблокировать пути для дальнейшего наступления отрядов «свободной армии», которые надвигаются с направления Сирийской пустыни.

Провинция Дейр эз-Зор

Боевики ИГИЛ в минувшие сутки активно обстреливали прифронтовые районы Дейр эз-Зора, контролируемые сирийской армией. Однако большое количество выпущенных террористами мин разорвалось на территории мирных кварталов. Согласно данным местного источника в Facebook (@Hosein.Mortada.Press), под обстрелами погиб один ребенок, 20 человек, в том числе 15 детей, были ранены. Кроме того, к вечеру еще несколько ударов по району Аль-Джура было нанесено беспилотниками ИГ.

Как сообщил источник, подконтрольный оппозиционной «свободной армии», ВВС стран антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами провели очередной боевой вылет в направлении города Абу Кемаль, расположенного в юго-восточной части провинции. Под ударами оказались объекты ИГИЛ в районе Аль-Хаджана. Боевики ССА при помощи международной коалиции рассчитывают атаковать Дейр эз-Зор со стороны Сирийской пустыни. Важно отметить, что данная провинция имеет ценное экономическое и стратегическое значение. В этом регионе находится множество нефтегазовых ресурсов, здесь также пролегает трубопровод из Катара в Турцию.

Провинция Даръа

Боевики-исламисты накануне вели огонь не только по позициям армии САР, но и по жилым районам города Даръа. Утром отряды террористов провели обстрел квартала Ас-Сахари из минометов крупных калибров. По информации Al Manar News, под обстрелом получил ранения один мирный житель. Таким образом, боевики «Джебхат ан-Нусры» и ССА не оставляют попыток захватить административный центр провинции, действуя в нарушение режима прекращения огня. Напомним, провинция Даръа находится в одной из зон безопасности, внутри которых боевые действия запрещены.

Правительственные подразделения, все еще удерживающие большую часть города Даръа, были вынуждены вести ответные обстрелы позиций террористов. Столкновения в течение дня разворачивались на окраинах южных районов Аль-Маншия и Даръа Аль-Балад, большая часть территорий которых уже находится под контролем «Тахрир аш-Шам» и «свободной армии». О перестрелках в этом регионе сообщали многие оппозиционные источники, данных о ходе противостояния и потерях сторон не приводилось.

Провинция Идлиб

Группа неизвестных атаковала командный пункт оппозиционной организации «Джейш Аль-Фатх» в городе Маарет Аль-Нуман к югу от Идлиба. По данным местного источника, в результате нападения были убиты несколько боевиков-оппозиционеров, в том числе полевой командир формирования Рифат Аль-Штеви. Отряд нападавших захватил оружие «Джейш Аль-Фатх» и скрылся с места случившегося на угнанном автомобиле.

Другой местный канал в Twitter (@eyeonhomeland) сообщил, что на участке шоссе между поселениями Салкин и Харем в западной части провинции Идлиб прогремел мощный взрыв. Выяснилось, что сработала самодельная бомба, заложенная у обочины. Однако, как сообщает источник, жертв в результате взрыва нет.

В оккупированной вооруженной оппозицией провинции Идлиб в последние недели вновь значительно усугубилась ситуация из-за вновь вспыхнувших боев между отдельными антиправительственными группировками. Серьезный конфликт между крупнейшими оппозиционными силами — формированиями «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат Фатх аш-Шам» — по-настоящему вспыхнул в начале текущего года после поражения исламистов в борьбе за Алеппо. С тех пор стычки между отрядами этих организаций отмечаются в Идлибе время от времени.

Провинция Ракка

Сирийская демократическая армия продолжила развивать наступление на севере от Ракки, понемногу приближаясь к главному оплоту террористической группировки. Накануне днем отряды SDF зачистили от боевиков поселки Абу Кейр и Аль-Джейф, о чем сообщил курдский источник в соцсети Twitter (@Raqqa_Campaign). Однако недалеко от близлежащей деревни Шнена силы демократической армии понесли потери в численном составе. Так, согласного данным Al Manar News, двое военнослужащих погибли в результате взрыва установленного террористами СВУ. Поддерживаемые западной коалицией курды действуют всего примерно в четырех километрах от города. Ожидается, что вскоре демократические силы начнут штурм Ракки.

Кроме того, бойцы SDF вновь столкнулись с террористами ИГИЛ к востоку от занятого курдами города Ат-Табка на западе от административного центра. Как передает источник в Twitter (@khabralyakin), боевики пытались вернуть утраченные позиции вблизи поселения Ас-Сафсафа, однако их контратака была отражена. При этом «Исламское государство» потеряло не меньше 53 бойцов ранеными и убитыми.

Бомбардировщики ВВС международной коалиции тем временем провели очередной боевой вылет в направлении столицы провинции. И опять в результате авиаудара пострадали местные жители и инфраструктура города. Согласно информации оппозиционного источника, в результате атаки с воздуха погибли 17 человек, среди них — женщины дели, еще примерно 40 мирных жителей были ранены.

Ирак

По данным Damascus Now, город Мосул освобожден от оккупации ИГИЛ уже на 98%. В прошедшие сутки правительственная армия, федеральная полиция Ирака и отряды ополченцев-шиитов «Хашд Аль-Шааби» при поддержке ВВС коалиции продолжали зачистку северо-западных районов города, где еще остаются остатки отрядов «Исламского государства», которые, тем не менее, не прекращают ожесточенного сопротивления.

* Организация запрещена на территории РФ.