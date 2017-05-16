Донбасс: Киев опроверг свое заявление о захвате ополченцами серой зоны под Донецком

В закладки

Скопировать

Киев, 16 мая. Командование ВСУ опровергло свое заявление о том, что ополченцы пытались занять территорию серой зоны под Донецком.

Минувшим утром представитель пресс-центра штаба АТО обвинил Вооруженные силы ДНР в захвате серой зоны в районе Донецка.

«Сегодня распространили сообщение пресс-центра штаба АТО о «частично занятых новых позиций террористическими войсками в серой зоне вблизи населенного пункта Пески», которое приобрело значительную огласку. Пресс-центр штаба антитеррористической операции сообщает, что указанная информация не соответствует действительности», — сообщает пресс-центр штаба АТО в Донбассе.

При этом минувшим днем украинские силовики активизировали артиллерийские и минометные обстрелы территории ДНР. По данным Минобороны ДНР, в 18:30 ВСУ начали обстрел Ясиноватой, Яковлевки и поселка Спартак на окраине Донецка. В результате обстрела в поселке Спартак загорелось здание школы.