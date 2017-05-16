Ирак: власти призвали боевиков ИГ сложить оружие
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Багдад (Ирак), 16 мая. Боевики так называемого «Исламского государства»* должны сложить оружие и предстать перед судом. Об этом заявил во вторник журналистам председатель правительства Ирака Хайдер аль-Абади.
«Я призываю активистов ИГИЛ* сдаваться и обещаю им справедливый суд» — подчеркнул иракский премьер-министр.
Напомним, ранее возглавляемая Соединенными Штатами Америки международная коалиция сообщила о том, что боевики «Исламского государства» (деятельность группировки запрещена в России) оказались на грани разгрома в иракском Мосуле.
* Организация запрещена на территории РФ.
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