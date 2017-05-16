Сирия на распутье: будущее переговоров в Женеве зависит от успеха зон деэскалации

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Шестой раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии стартовал в Женеве. В переговорах участвуют как представители сирийской вооруженной оппозиции, так и делегаты официального Дамаска. Как и на предыдущих женевских встречах, специалисты ООН выступают в качестве медиаторов встречи.

Сейчас, на исходе первого дня «Женевы-6», спецпосланник генсека ООН по Сирии ‍Стаффан де Мистура настроен весьма оптимистично. Он заявляет, что ему удалось разработать новый механизм обсуждения будущей сирийской конституции. Кроме того, де Мистура отметил чрезвычайный успех последнего раунда астанинского формата. Подписание соглашения о зонах деэскалации было позитивным сдвигом в процессе мирного урегулирования сирийской гражданской войны.

В отличие от ООН, представители правительства и оппозиции, кажется, менее довольны ходом переговорного процесса. Как сообщает газета «Известия», обе стороны межсирийских переговоров обвиняют де Мистуру в ангажированности.

Какими будут ближайшие итоги межсирийских переговоров? Удастся ли новому раунду женевского формата повторить успех последней встречи в Астане? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться политолог Владимир Брутер.

«Конечно, прямо сегодня какого-то прорыва ждать не следует, хотя переговорный процесс и носит весьма оптимистичный характер. Как говорил глава МИД РФ Сергей Лавров, совершенно понятно, о чем мы хотим договориться в Сирии. Но об этом надо не только договориться, это также надо исполнить на практике. Исход астанинских и женевских переговоров будет в значительной степени зависеть от того, насколько решение о создании зон деэскалации получится реализовать на практике. Пока напряженность будет сохраняться, естественно, она не может не влиять на ход переговоров в Женеве», — приводит свою точку зрения эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

Сейчас ни Россия, ни Иран не имеют стопроцентной уверенности, что создание зон деэскалации будет на 100 процентов успешным.

«Пока полного успеха достигнуто не будет, неопределенность будет несколько сдерживать переговоры в Женеве. Но, на мой взгляд, у России и Ирана сейчас достаточно инструментов для того, чтобы заставить Дамаск участвовать в переговорах и придерживаться конструктивной позиции. Вопрос в том, что эта сговорчивость имеет свои пределы. Эти пределы достаточно хорошо очерчены: оппозиция также должна вести себя конструктивно. Оппозиция же сейчас очень во многом зависит от настроений и действий других участников сирийского конфликта: курдов, Турции, США, стран Запада. Пока все эти неизвестные не стали известными, то есть не стали частью переговоров, сирийские власти будут сдержаны, а сам переговорный процесс продолжит зависеть от хода боевых действий», — поясняет Брутер.

На переговорах в Женеве правительство Сирии желает добиться стабильности — такой, при которой оно будет определять положение дел в стране, по крайней мере, на переходный период. Сейчас эта цель вполне реализуема, считает политический обозреватель.

«Это реальная задача, но она зависит не столько от самого сирийского руководства и его позиции за столом переговоров, сколько от всей поддерживающей его коалиции и хода боевых действий. В том числе и от боевых столкновений, в которых иранские, сирийские и российские силы не участвуют: прежде всего, от боев в провинции Ракка. Возможно, сейчас Дамаск и не особо настроен вступать в диалог с оппозицией, но, я думаю, Россия и Иран продолжат подталкивать его в этом направлении», — подводит итог Владимир Брутер.