Сирия: умеренная оппозиция в Восточной Гуте мешает беженцам перебраться в Кабун

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Число мирных жителей, которые бегут из района Восточной Гуты в освобожденный сирийской армией квартал Кабун, существенно выросло. Последние подробности из Дамаска — в видеоматериале Федерального агентства новостей.

В Восточной Гуте до сих пор идет кровавая междоусобица, в которой участвуют сразу несколько бандформирований террористов. Не удивительно, что мирные жители пытаются покинуть этот район. Но радикальные группировки так называемой умеренной оппозиции мешают перемещению населения в Кабун.

Накануне последняя группа боевиков покинула Кабун, полностью перешедший под контроль правительственных войск. Сирийский Красный Полумесяц вместе с администрацией Дамаска выделил гуманитарную помощь тем людям, кто захочет перебраться в спокойный район столицы. Грузовики с продовольственными наборами и медицинской помощью уже ждут беженцев в Кабуне.

В то же время на завоеванных территориях постоянно находят оружие, оставленное боевиками. Российские саперы то и дело обнаруживают мины, минометы, ракеты — некоторые из них изготовлены вручную.

Военные находят и целые лаборатории: считается, что там изготавливались образцы оружия, которое так называемая умеренная оппозиция готовилась применить против мирного населения в Дамаске. Наш собственный источник прислал в редакцию видео, снятое на оружейной фабрике в Кабуне.