Стал известен хозяин ларька, чьи действия могли спровоцировать взрыв в Волгограде

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Волгоград, 16 мая. Следователи задержали владельца павильона ИП Бабаян. Ю. Ю. и его отца, по заказу которых проводились работы в доме, где произошел взрыв в газа в Волгограде.

Сегодня в Волгограде произошел взрыв, в результате ЧП произошло обрушение межэтажного перекрытия, что привело к гибели трех человек, еще трое находятся в тяжелом состоянии, десять человек ранены. Следователи задержали владельца павильона, по заказу которого проводились работы, повлекшие за собой гибель людей. Известно, что предприниматель хотел подключить воду, но повредил газопровод.

Отметим, что жертвами взрыва стали жительница дома, работник муниципальной службы, который прибыл для ликвидации прорыва газопровода. Как стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей, заказчиком ремонтных работ был ИП Бабаян Ю.Ю.​