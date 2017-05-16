Фотографии подросших детей Галкина и Пугачевой появились в Сети

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Москва, 16 мая. Максим Галкин опубликовал в Instagram фотографии подросших детей.

Минувшие выходные Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой, Кристиной Орбакайте, Михаилом Земцовым и детьми провел в Музее техники под открытым небом. Как написал Галкин, близнецы Гарри и Лиза остались в восторге от больших танков и ретро-автомобилей.

Артист запечатлел их на фотокамеру и поделился со снимками с подписчиками. Поклонники звездной пары отметили, что дети сильно подросли и похожи на своих родителей. Юзеры написали в комментариях: «Какие детки хорошенькие», «Большие уже», «Как дети на вас похожи».