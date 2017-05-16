Белый дом прокомментировал передачу Лаврову «секретных» данных

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Вашингтон, 16 мая. Президент США Дональд Трамп мог не знать об источнике данных, которые он передал главе МИД РФ Сергею Лаврову. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Ранее в американской газете The Washington Post появилась информация, что президент США Дональд Трамп мог поделиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком секретной информацией в ходе переговоров в Вашингтоне, которые состоялись на прошлой неделе.

«Может тем самым я сделаю заявление, но президент не знал о том, откуда пришли данные, его также не информировали об источнике или методе сбора этой информации», — сказал Макмастер.

Он отметил, что информация, которую Дональд Трамп передал Сергею Лаврову, полностью соответствовала теме и цели переговоров. Макмастер также добавил, что информация, изложенная в публикации The Washington Post является ложной. Советник президента США подчеркнул, что передача данных главе МИД РФ была уместной и не нанесла ущерба национальной безопасности.