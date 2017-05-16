НАТО объявила контроль за Черным морем своей важнейшей задачей

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 16 мая. Обеспечение безопасности в Черном море является одной из приоритетных задач для Североатлантического альянса (НАТО). Так считает командующий шестым оперативным флотом Военно-морских сил США и ударными силами НАТО Кристофер Грэйди, который встретился с командующим ВМС Болгарии Митко Петевым.

«Безопасность на море оказывает влияние на безопасность всего региона», — подчеркнул американский вице-адмирал.

Напомним, ранее стало известно о том, что в состав Черноморского флота ВМФ Российской Федерации вошла дизель-электрическая подводная лодка «Краснодар».