Полицейский на Lexus насмерть сбил многодетную мать на зебре в Белореченске

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Краснодар, 16 мая. Сотрудник МВД РФ Краснодарского края стал фигурантом уголовного дела после того, как совершил смертельный наезд на 26-летнюю местную жительницу, сообщает СКР по региону.

В Белореченске 27-летний сотрудник МВД на Lexus сбил 26-летнюю девушку на пешеходном переходе, травмы оказались несовместимы с жизнью, пострадавшая скончалась. Инцидент произошел 14 мая, по данным местных СМИ, у погибшей осталось трое детей. По словам очевидцев, водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. В СКР рассказали, что виновник ДТП дал признательные показания, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения, пишет «Свободная пресса». ​