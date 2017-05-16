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Политика
Операция ВКС РФ в Сирии скорректировала перевооружение армии — Путин

Операция ВКС РФ в Сирии скорректировала перевооружение армии — Путин

19:57  16 Мая 2017
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Путин: действия ВКС РФ в Сирии требуют уточнения подходов к переоснащению войск

Москва, 16 мая. Операция Воздушно-космических сил России в Сирии выявила необходимость в уточнении подходов к переоснащению войск. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Боевой опыт, полученный в ходе операции в Сирии, необходимость укрепления арктических территорий и границ на западе и юго-западе потребовали уточнения подходов по переоснащению войск», — подчеркнул глава государства.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов назвал уникальной операцию ВКС на территории Сирийской Арабской Республики.

#путин
Алексей Громов
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