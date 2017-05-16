Новороссия сегодня: Донбасс на краю катастрофы, в ЛНР нашли новый способ узнавать о действиях ВСУ

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Новости ДНР и ЛНР, 16 мая. В Луганске и не думают запрещать «Яндекс» и «ВКонтакте». Военная ситуация грозит Донбассу экологической катастрофой, заявляет Захарченко. Пластиковые водительские права начали выдавать в Донецке. Жители контролируемых Киевом районов Луганской области сообщают в ЛНР о перемещениях ВСУ. Последние события Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Свободный Интернет для Луганска

Сегодня в первой половине дня президент Украины Петр Порошенко подписал указ о блокировке ряда крупных российских интернет-ресурсов. Под запрет попала поисковая система «Яндекс», ресурсы компании Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Многие уже успели раскритиковать данную меру как в России, так и на самой Украине.

Власти ЛНР, конечно же, не намерены обращать внимание на это распоряжение киевских властей. В Луганске и окрестностях доступ в российские социальные сети и поисковики останется свободным, сообщает министр связи и массовых коммуникаций ЛНР Михаил Сурженко. У Украины попросту нет технической возможности заблокировать доступ к «Яндексу» и «ВКонтакте» на территории Луганской народной республики.

«Указ президента Украины Петра Порошенко от 15 мая о введении в действие решения СНБО о блокировании Mail.Ru Group и других российских ресурсов на территории Украины не распространяется на территорию нашей республики», — успокаивает министр своих сограждан.

Напомним, что ранее со схожим заявлением выступили и власти ДНР. «Президент Украины может запрещать, что пожелает. Жители ДНР могут и дальше свободно пользоваться ресурсами «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники», — заявил министр связи ДНР Виктор Яценко.

Экология Донбасса в опасности

Сейчас артиллерия и минометы ВСУ грохочут каждый день. Когда-нибудь им, несомненно, суждено замолкнуть. Тем не менее вред, который они наносят и еще нанесут природе Донбасса, останется на долгие годы. Эту простую, но горькую истину хорошо понимают в Донецке.

Сегодня там стартовала Вторая Международная научно-практическая конференция «Экологическая ситуация в Донбассе: проблемы безопасности и рекультивации поврежденных территорий для их экономического возрождения».

Заседание форума открыл сам глава ДНР Александр Захарченко. Он отметил высокий риск экологической катастрофы в регионе, вызванный продолжающейся агрессией украинской стороны и тем, что Киев систематически игнорирует проблемы края.

«Именно по причине сложной экологической ситуации в Донбассе при запуске гумпрограммы я потребовал от украинской стороны допуск наших специалистов на предприятия, которые находятся на подконтрольной Киеву территории, чтобы они самостоятельно смогли дать адекватную оценку ситуации. Но ответа мы так и не получили», — отметил проблему Захарченко в своем приветственном слове.

Конференция прошла в здании Донецкого ботанического сада. В ней приняли участие около 150 человек. Всего было зачитано порядка 50 докладов о влиянии военной ситуации на экологию Донецка.

Пластиковые права

В Донецке начали выдавать пластиковые водительские удостоверения, которые соответствуют всем международным стандартам. Права имеют большое количество степеней защиты от подделок.

На лицевой стороне документа находится фотография, личная подпись владельца, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, а также дата выдачи документа и категория транспортного средства. На обратной стороне — та же информация, но уже зашифрованная в специальном штрих-коде.

Срок действия водительских удостоверений составит 30 лет. Замена документов старого образца на новые будет производиться по желанию автовладельцев.

Сегодня документы выдают в МРЭО ГАИ Донецка и Макеевки. Вскоре их можно будет получить в любом межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ДНР.

Звонок с «той стороны»

Гуманитарная программа воссоединения жителей Донбасса, запущенная властями ДНР и ЛНР, была создана для того, чтобы облегчить нужду и тяжкие жилищные условия людей, проживающих на контролируемых Киевом территориях Луганской и Донецкой областей. Горячие линии по различным вопросам были открыты целым рядом луганских и донецких ведомств и министерств. Некоторые из них жители Донбасса используют для того, чтобы сообщать в Луганск о перемещениях и дислокации солдат и техники ВСУ.

По сообщению Центра взаимодействия с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР, вчера и позавчера на горячую линию ведомства поступило несколько сообщений с «той стороны» о переброске подразделений Вооруженных сил Украины неподалеку от линии разграничения.

«14 мая 2017 года, в 17.08, на горячую линию МВД ЛНР от гражданки 1976 года рождения поступило сообщение о том, что в жилом секторе на северной окраине села Крымского расположилась рота солдат ВСУ», — сообщают в министерстве внутренних дел ЛНР.

Второй звонок последовал на следующий день. «15 мая 2017 года, в 11.12, на горячую линию МВД ЛНР позвонил гражданин 1961 года рождения с подобным сообщением. По его словам, батарея артиллеристов ВСУ разместилась в жилом секторе на южной окраине поселка городского типа Луганское, временно оккупированного украинскими силовиками», — говорится в сообщении.

Согласно данным МВД ЛНР, военнослужащие ВСУ хорошо оснащены оружием и боеприпасами. Во дворах спрятаны 120-мм минометы и другое вооружение.