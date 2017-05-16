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Новороссия
ДНР: украинские силовики ведут обстрел окраин Донецка, горит здание школы

ДНР: украинские силовики ведут обстрел окраин Донецка, горит здание школы

19:27  16 Мая 2017
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ДНР: украинские силовики ведут обстрел окраин Донецка, горит здание школы

Донецк, 16 мая. Украинские силовики наносят артиллерийские удары по окраинам Донецка, по состоянию на 19:00 обстрел продолжается.

Кроме того, под ударами украинской артиллерии оказались окраины населенных пунктов Ясиноватая, Яковлевка и Спартак.

подверглись массированному артиллерийскому и минометному обстрелу.

В ходе обстрела украинские силовики выпустили по  прифронтовым территориям ДНР более 20 артиллерийских снарядов, в том числе семь снарядов калибра 152 миллиметра, а также более 60 мин различного калибра.

В результате обстрелов произошло возгорание в здании школы в поселке Спартак на окраине Донецка. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Алексей Громов
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