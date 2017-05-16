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Общество
Москалькова назвала количество россиян в тюрьмах Украины

Москалькова назвала количество россиян в тюрьмах Украины

20:14  16 Мая 2017
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Москалькова назвала количество россиян в тюрьмах Украины

Москва, 16 мая. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова получила полные списки граждан РФ, осужденных на Украине и отбывающих наказание на территории этой страны, говорится в ежегодном докладе.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила от украинского омбудсмена Виктории Лутковской полные списки россиян, которые осуждены на Украине и отбывают наказание на территории этой страны. По данным украинской коллеги Москальковой, их численность составляет 430 человек, пишет «Российская газета».

Ирина Селезнева
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