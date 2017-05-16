Убитый член Демократической партии США перед смертью «сдал» своих WikiLeaks
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Вашингтон, 16 мая. Сотрудник Национального комитета Демократической партии США Сет Рич передал организации WikiLeaks тысячи секретных документов, касающихся руководства партии. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник в правоохранительных структурах США.
Сет Рич был убит в 2016 году. За год до своей смерти он передал WikiLeaks более 44 тысяч писем и 17 тысяч приложений, касающихся руководства комитета. С организацией Рич контактировал через американского журналиста Гэвина Макфайдена, на тот момент проживавшего в Лондоне.
По данным источника канала, изучением электронной переписки Рича с WikiLeaks теперь занимаются в ФБР.
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