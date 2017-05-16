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Политика
Убитый член Демократической партии США перед смертью «сдал» своих WikiLeaks

Убитый член Демократической партии США перед смертью «сдал» своих WikiLeaks

19:33  16 Мая 2017
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Убитый член Демократической партии США перед смертью «сдал» своих WikiLeaks

Вашингтон, 16 мая. Сотрудник Национального комитета Демократической партии США Сет Рич передал организации WikiLeaks тысячи секретных документов, касающихся руководства партии. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник в правоохранительных структурах США. 

Сет Рич был убит в 2016 году. За год до своей смерти он передал WikiLeaks более 44 тысяч писем и 17 тысяч приложений, касающихся руководства комитета. С организацией Рич контактировал через американского журналиста Гэвина Макфайдена, на тот момент проживавшего в Лондоне.

По данным источника канала, изучением электронной переписки Рича с WikiLeaks теперь занимаются в ФБР. 

#wikileaks
Владимир Багров
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