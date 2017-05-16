Археологи обнаружили в центре Москвы развалины древнего храма и некрополь

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Москва, 16 мая. Часть древнего кладбища XVII века и руины церкви Спаса Преображения обнаружили археологи на улице Сретенке в Москве во время работ по благоустройству в рамках программы «Моя улица». Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на столичную мэрию.

По данным издания, в ходе осмотра старых коммуникаций по улице Сретенка, в переотложенном грунте были обнаружены остатки разрушенного в первой половине XX века исторического некрополя.

«В заполнении траншеи были обнаружены кости животных и разрозненные человеческие останки XVII-XX веков. Все кости собираются и описываются специалистами и передаются строительной организации для временного хранения. Все человеческие останки будут перезахоронены», — говорится в сообщении.

Рядом с кладбищем обнаружен фундамент церкви Спаса Преображения, которая была построена в 1681 году. В 1935 году храм взорвали, а на его месте построили школу.