Власти ввели режим ЧС после мощного взрыва жилого дома в Волгоградской области

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Волгоград, 16 мая. После взрыва газа в жилом доме в Волгоградской области, при котором погибли по последним данным три человека, объявлен режим ЧС, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в жилом доме в Волгоградской области, также власти ввели режим ЧС. «В настоящее время подписано постановление о введении в Волгоградской области режима чрезвычайной ситуации», — заявил губернатор области Андрей Бочаров, его слова приводит ТАСС. Согласно предварительным данным, причиной инцидента стала утечка бытового газа.