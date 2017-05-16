В Сингапуре появился 15-этажный автомат для продажи спорткаров

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Сингапур, 16 мая. Первый в мире 15-этажный автомат для продажи спорткаров появился в Сингапуре.

Как сообщают зарубежные СМИ, шоу-рум напоминает автомат по продаже сладостей. Здание состоит из 15 этажей, на которых можно разместить 60 машин. Аппарат для продажи машин находится в собственности Autobahn Motors.

Компания продает спорткары и суперкары. Как отметили представители фирмы, организация искала место для хранения большого количества автомобилей. Так появилась идея создания необычного салона. Автомат продает автомобили таких марок как Ferrari, Lamborghini, Bentley. Автолюбитель может зайти на первый этаж, где установлен компьютер с сенсорным дисплеем. На экране высвечиваются автомобили, подготовленные для продажи. Механизм спускает выбранную модель потребителю. Деньги со счета клиента списываются в течение семи дней.