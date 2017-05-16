Ассанж считает ЦРУ самой некомпетентной спецслужбой в мире

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Лондон, 16 мая. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки является одной из самых некомпетентных спецслужб в мире. Об этом заявил основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж.

«Оно вооружало террористов, разрушало демократии, устанавливало и поддерживало диктаторские режимы. В ЦРУ есть хорошие сотрудники, но, судя по нашим публикациям, они работают на WikiLeaks», — цитирует его слова RT.

Напомним, ранее экс-сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн указал на то, что именно это ведомство могло стоять за так называемым «вмешательством России» в выборы в США.