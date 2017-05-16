Донбасс: ВСУ обстреляли пригороды Донецка из артиллерии

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Донецк, 16 мая. ВСУ сегодня днем начали массированные артиллерийские и минометные обстрелы прифронтовых территорий ДНР. Всего с украинской стороны было выпущено почти полсотни снарядов. Об этом сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Уточняется, что обстрелы начались около 15.30. За два с половиной часа ВСУ выпустили по прифронтовым территориям ДНР 45 снарядов, в том числе 15 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 30 мин различного калибра. Мишенями ВСУ стали Ясиноватая, авдеевская промзона и село Спартак к северу от Донецка.

Басурин заявил, что своими действиями украинское военное руководство пытается дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, а также отметил, что подобные действия вполне в духе Киева.