Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на ЧМ-2017

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Кельн, 16 мая. Сборная России завершила выступление на групповом этапе чемпионата мира по хоккею. В последнем матче группы А подопечные Олега Знарка потерпели первое поражение на турнире, уступив сборной США.

Матч за первое место в группе и, соответственно, за возможность играть в плей-офф без утомительного переезда в Париж россияне начали с олимпийским спокойствием. В первом отрезке периода они безропотно уступили инициативу американцам, которые тут же пошли на штурм ворот Василевского: 6:1 по броскам проигрывала наша сборная в начале игры.

Логичным следствием такого положения дел стали удаления российских игроков, однако двухминутные потери из-за штрафов Зуба и Кучерова закончились для американцев ничем.

Едва первый период перевалил за экватор, ситуация на площадке кардинальным образом изменилась. Россияне воспользовались первым же серьезным промахом соперников: американцы замешкались во время смены, Киселевич великолепной передачей вывел Гусева один на один с Ховардом, и тот через мгновение вынужден был выгребать шайбу из сетки собственных ворот.

На первый перерыв команды ушли при минимальном преимуществе России по голам, однако остальная статистика матча не могла не тревожить тренерский штаб Олега Знарка: 10 минут штрафа и 15:3 по броскам в пользу США.

Несобранность россиян, раз за разом приводящая к удалениям, аукнулась нам уже в начале второго периода. Хейз использовал преимущество американцев после удаления Кучерова и с нескольких метров расстрелял ворота Василевского — 1:1.

Пропущенный гол наконец-то разбудил игроков «красной машины», и они ринулись на штурм ворот Ховарда. Впрочем, и американцы не собирались упускать завоеванного игрового преимущества, так что вскоре голы посыпались как из рога изобилия. Отдыхать перед третьим периодом команды уходили при ничейном, но при куда более веселом счете — 3:3. Свои первые шайбы во второй трети матча забили Белов и Ларкин, Гусев и Хейз добрались до дублей.

Когда безголевой третий период уже катился к эндшпилю, американцы вновь наказали российскую сборную за грубую игру. Удаление Кузнецова, и Ли в первой же атаке выводит вперед сборную США — 3:4 за семь минут до финальной сирены.

В оставшееся время атака сборной России ничего не смогла поделать с обороной американцев, и тренерских штаб в конце матча прибег к крайнему средству: Василевский покинул ворота чуть более чем за минуту до конца игры. Однако это привело лишь к тому, что сборная США увеличила разрыв в счете — 3:5 после удара Нельсона, который и установил окончательный счет в матче.