Ракка остается нефтяной столицей ИГИЛ — СМИ

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Эр-Ракка, 16 мая. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»* с момента основания построила свою собственную инфраструктуру, метод управления и ведения бизнеса. Как и другие преступные организации, существовавшие до ИГИЛ*, «Исламское государство» получает доход из различных источников. В их числе наркотики и контрабанда артефактов, торговля людьми и заложниками, операции с криптовалютой. Но самым главным источником остается перепродажа нефти.

Как пишет издание «Экономика сегодня» со ссылкой на atlanticcouncil.org, возглавляемая США коалиция в Сирии могла бы воспользоваться возникшими у ИГ* трудностями не только для того, чтобы отвоевать территорию, находящуюся под контролем ИГ, но и для того, чтобы лишить террористов некоторых возможностей. Запрет на доступ экстремистов к нефтяным месторождениям может нанести серьезный урон финансовой стабильности организации.

Как пишет издание, представителям США стоит выяснить, каковы основные причины, по которым террористы по-прежнему удерживают город. Также необходимо оценить, существует ли определенный переломный момент, когда расходы ИГИЛ станут слишком большими, а прибыль — слишком мала для того, чтобы продолжать занимать населенный пункт. По оценкам экспертов издания, возглавляемая США коалиция должна отрезать доступ экстремистов к основным нефтяным месторождениям и нефтеперерабатывающим заводам.

По мнению сторонников исламистов, группировка будет существовать, пока у ИГИЛ есть система правления. При этом, удержание Ракки сохраняет авторитет ИГ среди его приверженцев.

* Организация запрещена на территории РФ.