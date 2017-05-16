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Общество
Стало известно, зачем Кудрявцевой вызывали скорую помощь на съемочную площадку

Стало известно, зачем Кудрявцевой вызывали скорую помощь на съемочную площадку

19:05  16 Мая 2017
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Стало известно, зачем Кудрявцевой вызывали скорую помощь на съемочную площадку

Москва, 16 мая. Известная селебрити Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram фото, на котором она окружена медиками, напугав поклонников, которые считают, что у нее много поводов для беспокойства о своем здоровье.

Поклонники  телеведущей шоу «Секрет на миллион»  Леры Кудрявцевой быстро отреагировали на соответствующую публикацию звезды в Instagram. Они призвали любимицу побольше отдыхать, однако последняя работает буквально на износ. Известно, что медики были вызваны прямо на съемочную площадку проекта. По словам фанатов, Кудрявцева давно страдает от позвоночной грыжи и продолжительных мигреней, также в СМИ была информация, что селебрити находится в интересном положении.​

Ирина Селезнева
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