Стало известно, зачем Кудрявцевой вызывали скорую помощь на съемочную площадку

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Москва, 16 мая. Известная селебрити Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram фото, на котором она окружена медиками, напугав поклонников, которые считают, что у нее много поводов для беспокойства о своем здоровье.

Поклонники телеведущей шоу «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой быстро отреагировали на соответствующую публикацию звезды в Instagram. Они призвали любимицу побольше отдыхать, однако последняя работает буквально на износ. Известно, что медики были вызваны прямо на съемочную площадку проекта. По словам фанатов, Кудрявцева давно страдает от позвоночной грыжи и продолжительных мигреней, также в СМИ была информация, что селебрити находится в интересном положении.​