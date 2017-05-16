Сирия: боевики ИГ несут существенные потери в боях за авиабазу в Дейр-эз-Зоре

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Москва, 16 мая. Армия Сирии продолжает операцию по освобождению военного аэродрома в районе города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

По данным агентства, к настоящему моменту сирийская армия приблизилась к городскому кладбищу, которое расположено в районе военного аэродрома.

Сирийская армия близка к освобождению авиабазы в Дейр-эз-Зоре, несмотря на продолжающееся сопротивление со стороны террористов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*. Также по данным агентства, террористы продолжают оказывать сопротивление правительственным силам в восточной части провинции Хомс, при этом контратаки боевиков заметно ослабили их позиции на этом направлении.

* Организация запрещена на территории РФ.