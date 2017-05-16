Не будьте глупыми бычками: Клинцевич объясняет, кто и почему пытается сожрать Трампа

В закладки

Скопировать

Сенатор Франц Клинцевич рассказал Федеральному агентству новостей, почему американский истеблишмент так всполошился, предположив, что президент США Дональд Трамп мог «слить» какие-то важные секреты в беседе с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Напомним, с подобными обвинениями выступила газета Washington Post, которая сообщила, что Трамп в беседе с Лавровым якобы раскрыл некую сверхсекретную информацию, касающуюся запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ*, ИГИЛ*). И хотя Белый дом опроверг эти обвинения, скандал для Трампа может иметь серьезные последствия, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Как отметил сенатор в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, сами по себе эти обвинения гроша ломаного не стоят.

«Во время переговоров Трампа с Лавровым также присутствовал советник американского президента по национальной безопасности, который позже опроверг, что во время беседы разглашалась какая-то сверхсекретная информация», — отметил сенатор Клинцевич, по словам которого в связи с этой историей наблюдается новый раунд спланированной кампании против американского президента.

«Мы видим продолжение начавшейся еще до выборов кампании по дискредитации Дональда Трампа, и эта кампания, без сомнения, напрямую связана с американскими спецслужбами, — отметил Клинцевич. — Эта проблема очень серьезная и напрямую связана с концепцией развития и основными задачами американских спецслужб. Вспомните — сколько предыдущая администрация Обамы наделала черных дел по всему миру. При этом американские промышленники, работающие на военно-промышленный комплекс, заработали на этом огромные суммы».

По словам собеседника ФАН, не стоит думать, что это какая-то конспирология.

«Знаете, не хочется быть банальным, но тут вспоминается старый анекдот про двух бычков, лежащих под деревом за загородкой и вяло ждущих траву. Один второго спрашивает: скажи, это правда что люди нас откармливают специально на мясо? А второй — довольный, сытый — отвечает: да ну, брось, это все заговор», — высмеял Клинцевич тех, кто утверждает, что Соединенные Штаты, как говорится, белые и пушистые.

«Ведь сейчас все уже доведено до абсурда, — продолжил собеседник ФАН. — Зная импульсивность и открытость Трампа, особенности его поведения, спецслужбы очень сильно испугались, что президент может случайно обнародовать информация о том, что американские наемники фактически работают на все бандформирования, в том числе и воюют в рядах ИГИЛ».

По словам Клинцевича, то, что «Исламское государство» создано самими Соединенными Штатами для собственных целей, давно является секретом полишинеля.

«Давно ни для кого не секрет, что ИГИЛ — это производное работы американских спецслужб, через которое зарабатываются огромные деньги и военно-промышленным комплексом США, и обслуживающими его интересы спецслужбами. И мы об этом прекрасно знаем, хотя и не всегда об этом кричим. Ведь даже при освобождении Алеппо сирийский спецназ задерживал американских и не только американских «специалистов», действовавших в рядах боевиков, в том числе отрядов ИГИЛ».

Рутинность кошмара, который несет миру американская военщина, является страшной реальностью, отметил собеседник ФАН.

«Сегодня ситуация становится даже какой-то заурядной с точки зрения того, что мы привыкли к крови, смерти, которую несут миру Соединенные Штаты — отметил Клинцевич. — Страшно говорить, но мы уже привыкли к нечеловеческим американским проектам, к этим фабрикам смерти, которые США создают по всему миру, отстаивая свои интересы. Не спорю, может, они свои интересы и отстаивают, поднимают свою промышленность, повышают благосостояние».

В качестве примера того, как Соединенные Штаты жиреют на войнах и смерти, первый зампред комитета СовФеда по безопасности привел пример времен Второй мировой войны, напомнив об американской военной помощи союзникам, которая называлась ленд-лиз.

«Во время Второй мировой войны, в том числе благодаря ленд-лизу, США не только сохранили, но и развили свою военную промышленность, — отметил Франц Клинцевич. — И когда страны, вышедшие из Второй мировой войны, в том числе СССР, — были разорены, обескровлены — 33 тысячи промышленных предприятий и 100 тысяч сельскохозяйственных предприятий Советского Союза были уничтожены во время войны, — в США все только развивалось. Мы вышли из войны ослабленными — они вышли сверхдержавой. И сегодня США продолжают действовать теми же способами».

Поэтому, по словам Клинцевича, сегодня военно-промышленные круги США больше всего боятся, что Трамп проговорится и расскажет о той роли, которую США играют во всех международных конфликтах и так называемых «цветных революциях».

«Я тысячу раз говорил — Соединенные Штаты и Российская Федерация, объединив по-настоящему усилия и только дав команду спецслужбам и силовому блоку двух стран, за неделю решат проблему с «Исламским государством»*. Да, будут жертвы, к сожалению. Ничего не поделаешь — террористы ведут войну, цинично прикрываясь мирным населением. Но проблема будет решена. А если по максимуму вывезти мирное население, то максимум — полгода. И эта тема будет закрыта. Но ведь США на это никогда не пойдут. И ту дорожную карту, которую мы все время им предлагаем, они ни за что не примут».

Ни военно-промышленному комплексу США, ни американским спецслужбам невыгодно, чтобы война в Сирии закончилась, поскольку война — источник их наживы, отметил Клинцевич.

«Для США крайне важно сохранить международный терроризм, чтобы спускать этот «эффективный инструмент» с поводка как цепного пса, который будет рвать страны и народы, не вписывающиеся в концепцию развития Соединенных Штатов, — отметил сенатор Клинцевич. — Поэтому Трампу не дадут быть самим собой, его сломают, заставят делать то, что нужно. Ради этого были и удары «томагавками» в Сирии, и демонстрация силы рядом с Корейским полуостровом. Но даже после этого все равно у спецслужб к Трампу нет доверия, именно потому из него делают якобы недееспособного, президента-предателя, в дело идут какие-то безумные обвинения, связанные с фотографиями, и т.д. И все то безумие, которое происходит в последнее время, направлено только на одно — помешать России бороться с международным терроризмом».

По словам Франца Клинцевича, именно Россия и ее президент сегодня стоят на пути человеконенавистнической стратегии, которую демонстрируют Соединенные Штаты.

* Организация запрещена на территории РФ.