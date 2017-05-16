Порошенко включил в санкционный список 14 несуществующих российских банков

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Москва, 16 мая. Президент Украины Петр Порошенко наложил санкции на 30 российских банков, при этом почти половина из них уже прекратила свое существование.

Большинство банков из санкционного списка, опубликованного на сайте президента Украины, оказались лишены лицензии. Так, соответствующего разрешения от Центробанка РФ на ведение деятельности более не имеют «Агроинкомбанк», «Аделантбанк», «Байкалбанк», «Бизнес для Бизнеса», «Джаст банк», «Инвестрастбанк», «Маст-банк», «Смартбанк» и т.д. Всего таких учреждений в списке 12.

Еще два банка прекратили свое существование как самостоятельные юридические лица: так, «Верхневолжский» вошел в состав банка «ВВБ», а «Инвестиционный Капитал» стал частью «СМП Банка».

Среди существующих банков, попавших под санкции, оказались Сбербанк, «Газпромбанк», «Банк Москвы», «Россельхозбанк» и т.д.

Кроме того, президент Порошенко сегодня подписал указ о блокировке на территории Украины российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Яндекса» и его сервисов, передает URA.Ru.