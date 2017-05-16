Москалькова передала главе СКР данные СМИ о преследовании геев в Чечне
Москва, 16 мая. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова направила в СКР на имя Александра Бастрыкина данные, связанные с сообщениями о якобы имевших место расправах над геями в Чечне.
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что направила в СКР информацию, которая касалась публикации о якобы имевших место расправах над лицами нетрадиционной сексуальной ориентации в Чеченской Республике. «Я получила еще одно обращение с конкретными фамилиями и именами от «Новой газеты» и направила на рассмотрение на имя Александра Ивановича Бастрыкина… Месяц еще не истек, но этот вопрос очень важно решать с точки зрения защиты людей, которые решатся объявить о готовности искать справедливость», — прокомментировала вопрос российский омбудсмен.
При этом Москалькова выразила готовность принять любого, кто выступает за расследование соответствующих сообщений. Напомним, ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что, по словам Рамзана Кадырова, никаких притиснений геев в регионе нет, и оснований для недоверия к главе Чечни по этому вопросу также не имеется.