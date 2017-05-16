Москалькова передала главе СКР данные СМИ о преследовании геев в Чечне

В закладки

Скопировать

Москва, 16 мая. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова направила в СКР на имя Александра Бастрыкина данные, связанные с сообщениями о якобы имевших место расправах над геями в Чечне.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что направила в СКР информацию, которая касалась публикации о якобы имевших место расправах над лицами нетрадиционной сексуальной ориентации в Чеченской Республике. «Я получила еще одно обращение с конкретными фамилиями и именами от «Новой газеты» и направила на рассмотрение на имя Александра Ивановича Бастрыкина… Месяц еще не истек, но этот вопрос очень важно решать с точки зрения защиты людей, которые решатся объявить о готовности искать справедливость», — прокомментировала вопрос российский омбудсмен.

При этом Москалькова выразила готовность принять любого, кто выступает за расследование соответствующих сообщений.​ Напомним, ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что, по словам Рамзана Кадырова, никаких притиснений геев в регионе нет, и оснований для недоверия к главе Чечни по этому вопросу также не имеется.