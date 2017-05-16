Новости США: Клинтон снова бьется против Трампа, «Пиратов Карибского моря» украли

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США, 16 мая. Хиллари Клинтон возвращается в политику. Дональд Трамп отрицает свою вину после общения с Сергеем Лавровым. Хакеры украли еще не вышедший в прокат фильм «Пираты Карибского Моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Хиллари против Дональда

Хиллари Клинтон официально вернулась в политические игры, дав старт новому движению. В своем Twitter она написала о том, что движение будет поддерживать политических кандидатов на разные посты в органах власти. Оно называется Onward Together, или «Вперед вместе». Клинтон хочет вдохновить людей даже на участие в выборах. Зачем? «Это необходимо для нашей демократии», — пишет Клинтон.

Интересно, что название движения «Вместе вперед» созвучно с недавним предвыборным слоганом Клинтон «Вместе сильнее» (Stronger Together). Похож даже логотип: он представляет собой слова, разделенные стрелкой. Слоган тоже придуман не без пафоса — «Сопротивляйтесь, настаивайте, упорствуйте, заручитесь поддержкой».

The last few months, I've been reflecting, spending time with family—and, yes, taking walks in the woods. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) May 15, 2017

В начале мая источники в окружении Клинтон уже сообщали секретную информацию: дескать, Хиллари намерена создать политическую группу, чтобы финансировать общественное сопротивление инициативам президента Дональда Трампа. Для этого она собирает команду из своих бывших советников и помощников. Те будут жертвовать средства разным общественным организациям, которые выступят в пику Трампу.

Трамп отрицает вину

Белый дом до конца отрицал тот факт, что Трамп поделился секретной информацией об «Исламском государстве»* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) с Россией. Советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер и вовсе заявил, что статья Washington Post является ложной. Вашингтон лишь признал, что Трамп и глава МИД РФ Сергей Лавров рассмотрели ряд общих угроз для двух стран. Но не более того: не обсуждались ни методы разведки, ни детали тех военных операций, которые еще не известны общественности. В Кремле тоже назвали информацию американских СМИ «полной ерундой».

Чуть позже сам президент США написал в своем Twitter, что имел полное право делиться с Россией информацией в ходе переговоров. В том числе и данными о терроризме и безопасности полетов. При этом он добавил, что хочет более серьезных усилий Москвы в борьбе с боевиками.

Кто станет новым главой ФБР

Сенатор-республиканец Майк Ли предложил президенту США назначить федерального судью Мэррика Гарланда на пост нового главы ФБР, что выглядит крайне удивительной рекомендацией. Особенно если вспомнить, что сами же республиканцы практически единогласно заблокировали его кандидатуру на пост верховного судьи в прошлом году.

Известно, что администрация Трампа уже провела собеседования с восемью кандидатами на пост главы ФБР. Решение обещают принять до пятницы. Прочие подробности Белый дом не сообщает.

При этом некоторые сенаторы-демократы грозятся не утвердить преемника Джеймса Коми, пока не будет назначен специальный прокурор, который проведет расследование о вмешательстве России в прошлогодние выборы в США. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер этот ультиматум уже прокомментировал: необходимости назначать этого прокурора нет, поскольку ФБР и так вовсю копает в этом направлении.

АНБ в лучах критики

Агентство национальной безопасности (АНБ) США подверглось новой волне критики из-за кибератаки хакеров, которая затронула 150 стран: атака стала возможной из-за недоработки программного обеспечения Microsoft в Windows, которое АНБ использовало в своих целях.

Действительно, распространение вируса-вымогателя WannaCry стало возможным после того, как правительства собрали данные об уязвимостях в программном обеспечении, а хакеры использовали эти сведения для кибератак. А ведь власти могли сразу передать всю информацию об уязвимостях напрямую разработчикам.

Отсутствие надежной защиты — то, с чем уже сталкивались американские спецслужбы ранее. Например, данные об уязвимостях, которые собирало ЦРУ, были опубликованы WikiLeaks. Но жизнь ничему Вашингтон не учит.

«Пиратов Карибского моря» украли

И снова минута славы для хакеров: они нанесли сильный удар по Голливуду. Неизвестные люди утверждают, что украли еще не вышедший в прокат фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Хакеры даже грозятся опубликовать его фрагменты, если им не выдадут выкуп в биткоинах.

По словам создателей фильма, злоумышленники собираются выложить в открытый доступ пятиминутный отрывок фильма. Если выкуп так и не поступит на их счет, то в Сети окажется и весь фильм — нарезанный 20-минутными фрагментами. Уже известно, что компания Walt Disney не намерена платить и работает в связке с ФБР, пытаясь решить проблему утечки. Обычно такие утечки случаются через небольшие производственные компании, с которыми идут на сотрудничество крупные киностудии.

* Организация запрещена на территории РФ.