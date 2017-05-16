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Происшествия
Две беременные женщины и подросток пострадали в ДТП под Петербургом

Две беременные женщины и подросток пострадали в ДТП под Петербургом

19:07  16 Мая 2017
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Две беременные женщины и подросток пострадали в ДТП под Петербургом

Санкт-Петербург, 16 мая. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии в Ленинградской области.

Инцидент произошел в Тосненском районе. Согласно предварительной информации, водителю автобуса, в котором находились 10 пассажиров, внезапно стало плохо. В результате транспортное средство съехало в кювет и упало.

По данным издания «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», в ДТП пострадали семь человек (включая двух беременных женщин и вылетевшего через лобовое стекло подростка).

Как ранее сообщало агентство URA.RU, четыре человека погибли в аварии в Свердловской области.

Алексей Громов
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