ВОЗ назвала самую пьющую страну мира

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Москва, 16 мая. Всемирная организация здравоохранения назвала Литву самой пьющей страной в мире. Такие итоги озвучил представитель ВОЗ Гауден Галеа.

По его словам, в 2016 году литовцы поставили рекорд по потреблению алкогольных напитков. Согласно статистике, на одного жителя страны в среднем приходится 16 литров алкоголя.

Как отметил Галеа, такие показатели делают Литву «крупнейшей пьяницей» в Европе, а также самой пьющей страной в мире.

Ранее сообщалось, что россияне стали пить меньше алкоголя. Минздрав России подсчитал, что показатели употребления спиртного в 2016 году снизились относительно 2015 года.