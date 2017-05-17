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Общество
ВОЗ назвала самую пьющую страну мира

ВОЗ назвала самую пьющую страну мира

7:21  17 Мая 2017
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ВОЗ назвала самую пьющую страну мира

Москва, 16 мая. Всемирная организация здравоохранения назвала Литву самой пьющей страной в мире. Такие итоги озвучил представитель ВОЗ Гауден Галеа.

По его словам, в 2016 году литовцы поставили рекорд по потреблению алкогольных напитков. Согласно статистике, на одного жителя страны в среднем приходится 16 литров алкоголя.

Как отметил Галеа, такие показатели делают Литву «крупнейшей пьяницей» в Европе, а также самой пьющей страной в мире.

Ранее сообщалось, что россияне стали пить меньше алкоголя. Минздрав России подсчитал, что показатели употребления спиртного в 2016 году снизились относительно 2015 года. 

Алия Садыкова
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