Пора домой: первый сервис по поиску хозяев для бездомных животных заработал в России

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Москва, 16 мая. Первый сервис поиска хозяев для бездомных животных pora-domoy.ru заработал в России. Создатели интернет-сайта решили структурировать все бесплатные объявления о помощи бездомным животным на одном ресурсе.

Сайт был создан для волонтеров, кураторов и представителей приютов для питомцев. В настоящее время он работает по Москве и Московской области, однако в дальнейшем планирует расширить свою географию на всю страну.

«Миссия нашего сайта — помочь каждому бездомному питомцу найти свой дом и любящего хозяина. Мы поможем вам найти питомца любого возраста, пола и масти в приютах для бездомных животных. С помощью удобного меню вы найдете домашнего любимца и обретете верного и преданного друга», — поясняют создатели сервиса — представители общественной организации помощи бездомным животным «Пора домой!».

По их словам, на улице брошенное животное ждет скорая смерть — многие из них даже не успевают достигнуть половозрелого периода.

«Взять в дом щенка или котенка для многих людей предпочтительнее, однако как быть с теми питомцами, которые уже выросли? Кто-то может сказать, что взрослые животные не приживаются в квартире, гадят и отвратительно себя ведут. Вы легко убедитесь в обратном, приютив одного из таких четвероногих друзей. Взрослые животные, пережив лишения и невзгоды на улице, более преданны. Они всегда помнят свою жизнь до того, как из принесли в теплую и уютную квартиру», — говорится в сообщении.