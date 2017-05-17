Идлиб: очередная группа боевиков вывезена из провинции Хомс

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Хомс, 17 мая. Из квартала Аль-Ваер эвакуирована большая группа боевиков и вывезена в провинцию Идлиб.

Сирийские телеканалы сообщают, что из Хомса выведено более 2600 человек, из которых 460 являются членами вооруженных группировок. Также стало известно, что еще 428 боевиков решили сдаться и сложить оружие. Власти отмечают, что их статус будет урегулирован в соответствии с президентским указом об амнистии.

Информационные агентства подчеркивают, что в следующую субботу из квартала Аль-Ваер эвакуируют последнюю группу боевиков и членов их семей. После окончательного освобождения района в Аль-Ваере будет восстановлена работа государственных структур.