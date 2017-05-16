Сирия: более двух тысяч террористов покинули Хомс, еще 400 сдались властям

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Москва, 16 мая. Из сирийского города Хомс эвакуирована очередная группа боевиков, еще одна группа сдалась властям Сирии, сложив оружие. Об этом сообщает сирийское арабское информационное агентство САНА.

«В квартале Аль-Ваер в городе Хомс был завершен вывоз очередной группы боевиков и членов их семей в провинцию Идлиб. Численность этой группы — 2613 человек, более 460 из них — боевики», — говорится в сообщении.

По данным агентства, 428 боевиков приняли решение сложить оружие и сдаться сирийским властям, в дальнейшем их статус будет определен указом об амнистии. Ожидается, что в следующую субботу город покинет последняя группа боевиков и членов их семей, после чего квартал Аль-Ваер в Хомсе будет полностью освобожден от террористов.