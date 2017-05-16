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Хакеры слили в Сеть второй похищенный у спецслужб США супервирус

Хакеры слили в Сеть второй похищенный у спецслужб США супервирус

18:34  16 Мая 2017
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Хакеры слили в Сеть второй похищенный у спецслужб США супервирус

Вашингтон, 16 мая. Хакеры, похитившие у  АНБ США вирус EsteemAudit, выставили на продажу кибероружие, пишет The Financial Times.

В темном сегменте Интернета появился эксплойт EsteemAudit — доработанный вирус, похищенный  американских спецслужб. Известно, что он использует уязвимости предыдущих версий ОС Windows от Microsoft — Windows 2003 и Windows XP. В компании  Microsoft говорят, что опасности для владельцев «семерки» Windows нет. Напомним, что в ночь на 13 мая хакеры атаковали 99 стран мира с помощью вируса WannaCrypt, взламывались ПК простых пользователей, а также подвергались кибератаками госструктуры.

Ирина Селезнева
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